Перспективы создания центра ООН в Алматы обсудил Токаев

Мирослав Енча и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, передает официальный сайт президента Казахстана.

Приветствуя высокопоставленного дипломата, президент подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Добавим, что, согласно информации на сайте РЦПДЦА ООН, Мирослав Енча родился 13 февраля 1965 года в словацком городе Кромпахи.

Он в совершенстве владеет английским, русским, испанским языками и французским языком на уровне понимания.

Енча имеет степень доктора юридических наук, полученную в Университете Комениус в Братиславе, Республика Словакия. Он также изучал вопросы международной торговли в Экономическом Университете в Братиславе, дипломатию и международные отношения в Московском государственном институте международных отношений, а также вопросы дипломатии в Стэнфордском университете.

Ранее занимал пост директора кабинета министра иностранных дел Словакии. Также он служил в качестве посла, главы миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Ташкенте, Узбекистан. Енча был послом, представителем Словакии в совете по политическим вопросам и безопасности Европейского Союза, а также послом Словакии в Мексике, Венесуэле и Колумбии.

Кроме того, он занимал ряд постов в МИД Словакии, включая должности главы подразделений по содействию в развитии и трансграничному сотрудничеству, заместителя директора отдела по политическим вопросам, и директора отдела по странам Европейского Союза и НАТО. Енча служил в дипломатических миссиях Словакии в качестве советника, временного поверенного в делах в Ирландии, а также пресс-секретарем в Мексике.

С 2008 по 2015 годы Енча занимал должность специального представителя генерального секретаря ООН, главы регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии с офисом в Ашхабаде, Туркменистан.

В настоящее время занимает должность помощника генсека ООН по политическим вопросам.

Ранее глава государства принял специального представителя президента Франции Изабель Дюмон, которая вручила Касым-Жомарту Токаеву послание французского лидера Эмманюэля Макрона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2017042-tokaev-vstretilsya-s-pomoschnikom-generalnogo-sekretarya-oon/