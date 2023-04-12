Запуск российской ракеты на казахстанский полигон объяснили в Минобороны

Здание Министерства обороны. Иллюстративное фото: t.me/modgovkz

Запуск Россией межконтинентальной ракеты по условной цели в Казахстане проводился в плановом порядке, передает официальный Telegram-канал Министерства обороны РК.

"12 апреля Россия провела испытательный пуск изделия ракетного комплекса стратегического назначения по условной цели на полигоне Сары-Шаган. Пуск проводился в плановом порядке по согласованию с казахстанской стороной. При этом, ракета по содержанию является твердотопливной и не несет боевую часть", – говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что целью запуска ракеты была оценка ее траектории полета.

"В ходе проведения работ соблюдены меры безопасности. Угрозы населению Казахстана и окружающей среде нет", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что полигон Сары-Шаган арендуется Российской Федерацией в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными между правительствами Казахстана и Россией.

Напомним, Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Запуск был произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения Минобороны РФ.

Между тем, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) – это баллистическая ракета с ядерным вооружением наземного базирования с дальностью полета более 5600 км. Только США, Россия, Китай имеют ракеты наземного базирования такой дальности.

Первые межконтинентальные баллистические ракеты были развернуты Советским Союзом в 1958 году; Соединенные Штаты последовали за ним в следующем году, а Китай – примерно через 20 лет. А баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) с дальностью действия, сравнимой с межконтинентальными баллистическими ракетами, есть в США, Великобритании, России, Китае и Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016535-zapusk-rossiyskoy-rakety-na-kazahstanskiy-poligon-obyasnili-v-minoborony/