Об аресте казахстанца в Таиланде за неадекватное поведение высказались в МИД

Флаг Таиланда. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК на брифинге в ведомстве высказался о туристе из Казахстана в Таиланде – сообщалось, что его арестовали за неадекватное поведение на пляже, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ попросили прокомментировать ситуацию с туристом из Казахстана, которого задержала полиция Таиланда.

"Не подтвердить, не опровергнуть эту новость не могу. Потому что за рубежом отдыхает очень много туристов и естественно, мы не отслеживаем, кто, где и как отдыхает. Поэтому эту новость оставим без внимания. Возможно, это и было, он мог оплатить штраф и дальше отдыхать", – сказал Айбек Смадияров.

Он также рекомендовал казахстанцам, находясь за рубежом, придерживаться норм поведения, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

"Будучи за рубежом, необходимо знать законы, правила, придерживаться норм поведения", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полицейские арестовали туриста из Казахстана за неадекватное поведение на пляже Хаад Рин острова Пханган.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", во время пребывания в иностранном государстве стоит помнить, что на вас распространяется действие законов этой страны, которые вы обязаны строго соблюдать. При этом незнание законов страны пребывания не освобождает вас от ответственности.

Находясь за границей, следуйте общепринятым нормам этики и морали, корректируйте свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой, а также важно соблюдать местные обычаи и традиции.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (задержание местными правоохранительными органами, угрозы со стороны других лиц, дорожно-транспортные происшествия) вы имеете право требовать встречи с сотрудником казахстанского консульского учреждения в государстве пребывания. Не подписывайте какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2016192-ob-areste-kazahstantsa-v-tailande-za-neadekvatnoe-povedenie-vyskazalis-v-mid/