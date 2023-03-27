Токаев провел встречу с руководителем Синьцзяна

Касым-Жомарт Токаев и Ма Синжуй. Фото: Акорда

Президент принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя.

Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействуют с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Ма Синжуй. Фото: Акорда

"Я хотел бы отметить, что визит председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений, и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне", – заявил президент.

В свою очередь Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина.

"Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между Председателем КНР Си Цзиньпином и Вами. Мы как регион Китая ответственны за связи страны на западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян", – заявил Ма Синжуй.

По итогам встречи глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.

Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР и пожелал ему успехов.

Согласно официальному сайту посольства КНР В РК, Синьцзян -Уйгурский автономный район - регион на северо-западе Китая. Самая большая по площади территориально-административная единица КНР.

СУАР имеет в своем составе 5 автономных округов (АО) и 7 округов; 6 городов, находящихся в непосредственном подчинении СУАР: Урумчи и Карамай, Шихэцзы, Арал, Тумщук, Уцзяцюй; 15 городов уездной ступени, 62 уезда, 6 автономных уездов. Урумчи – административный центр СУАР.

Урумчи – политический, экономический и культурный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района. Он расположен на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района, на севере центральной части гор Тянь-Шань, на юге Джунгарской впадины.

Он находится в важном транспортном стыке, соединяющем северную и южную часть Синьцзяна, раньше он был важным пунктом древнего Шелкового пути. Он представляет собой западный плацдарм Китая на Новом европейско-азиатском континентальном коридоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2014202-tokaev-provel-vstrechu-s-sekretarem-partkoma-kpk-sintszyana/