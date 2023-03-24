Токаев назначил новых послов в Румынии и Словении

Алибек Бакаев. Фото: gov.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев своими указами назначил новых послов в нескольких государствах. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

Так, новым чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Румынии стал Али Ерлик Шакирович. Ранее он занимал должность Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК. Сегодня его освободили от этой должности.

Ранее пост посла РК в Румынии занимал Рустемов Нурбах Турарович. Он освобожден от этой должности.

Указом президента чрезвычайный и полномочный посол РК в Австрии, постпред РК при международных организациях в Вене Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Словении по совместительству.

Как сообщается на портале ИПС "Параграф", Бакаев Алибек Асетович родился 9 февраля 1981 года в Алматы.

Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков по специальности "переводчик-синхронист", магистратуру Академию государственного управления при президенте РК по специальности "политолог", Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла, Дюкский Университет Сэнфордской школы государственной политики.

Дипломатический ранг - советник II класса.

Свой трудовой путь начинал с должности референта департамента Европы и Америки МИД РК.

В разные годы работал атташе посольства РК в Германии, советником по международным вопросам, шефом протокола Минэкономики и бюджетного планирования, возглавлял департамент международных отношений, департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК, управление азиатских диалоговых форумов Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК.

С 2019 по 2022 год был чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации. В эти же годы занимал пост посла РК в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

С октября 2022 года - чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене.

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому от должности посла Казахстана в Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине освобожден Абибуллаев Алтай Ибрагимович.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013892-tokaev-naznachil-novyh-poslov-v-rumynii-i-slovenii/