Газета New York Weekly написала о Казахстане и Токаеве

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В американском издании New York Weekly появилась статья, посвященная Казахстану, под заголовком: "More Open, Modern, and Internationally Oriented Kazakhstan" ("Более открытый, современный и ориентированный на международный уровень Казахстан").

Приводим перевод текста публикации.

"В отличие от многих западных демократий, в которых частые выборы вызваны распрями политиков, жертвующих благами общества ради своих личных интересов, и подавляющих энтузиазм и явку избирателей, в Казахстане недавние выборы были в наибольшей степени содержательными. Наряду со многими постсоветскими странами, переходящими к более демократической модели правления, стремление казахстанцев к тому, чтобы их голос учитывался, является недвусмысленным и обнадеживающим. Президентские выборы в прошлом месяце достигли почти 70-процентной явки, несмотря на экстремальные погодные условия (температура опустилась ниже нуля)", - отмечает автор статьи.

В публикации говорится, что досрочные выборы, изначально планировавшиеся в декабре 2024 года и обеспечившие действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву убедительную победу, были назначены для того, чтобы дать ему необходимый мандат на проведение ряда экономических и политических реформ, которые он стремился провести для модернизации страны и децентрализации системы управления.

"Возможно, наиболее заметным среди этих изменений является то, что президент Токаев добровольно сократил президентские полномочия, ввел ограничение президентских сроков (включая свой собственный) до семилетнего периода пребывания в должности и запретил близким родственникам президента занимать какие-либо руководящие должности на государственной службе или в квазигосударственном секторе.

Отвечая недавно на вопрос, считает ли он, что этого будет достаточно, Токаев подтвердил свое намерение придерживаться этой меры и сказал: "Я считаю, что семи лет будет достаточно, потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное, чтобы в нашей стране не было монополии на власть".

Токаев дал старт всеобъемлющим демократическим реформам, затрагивающим все аспекты казахстанской политической, социальной, культурной и экономической жизни: децентрализация и распределение государственной власти, усиление роли парламента и местных органов власти (за счет отхода от прежней "суперпрезидентской" системы), модернизация и диверсификация казахстанской экономики, расширение прав и возможностей гражданского общества и особенно среднего класса, борьба с коррупцией, улучшение ситуации с правами человека в стране и многое другое.

Основываясь на вышеупомянутой высокой явке и подавляющем большинстве голосов - с более чем 81 процентом голосов, отданных в его пользу, можно предположить, что реализация предлагаемых реформ пройдет гладко и беспрепятственно", - считает автор статьи.

Начало модернизации экономики

Наряду с внутренней политической поддержкой, возможно, не менее важным является содействие со стороны международного бизнес-сообщества в свете заявленной президентом Токаевым решимости привлечь международные инвестиции и дать толчок модернизации экономики Казахстана.

Более двух третей европейских и американских бизнес-лидеров, опрошенных в недавнем опросе YouGov, проведенном за несколько недель до выборов, заявили, что реформы, предложенные Токаевым, будут полезны для бизнеса в Казахстане и что реформы уже сделали страну, обладающей "более привлекательными инвестиционными возможностями". 77% также заявили, что считают, что реформы положительно повлияют на ситуацию с демократией в 9-й по величине стране мира.

Если данный вотум доверия со стороны международного делового сектора способствует расширению возможностей для бизнеса и повышению устойчивости экономического развития, с не менее долгосрочной перспективой для президента Токаева, чем его политические реформы.

Максимальное сближение с ЕС

Международная политическая реакция на переизбрание президента Токаева также ясно показала степень уважения к новому геополитически возрождающемуся Казахстану.

"Токаев, опираясь на весьма обширный опыт во внешнеполитической сфере, до сих пор успешно балансировал между конкурирующими мировыми державами, стремящимися повлиять на Центральную Азию. Столицы крупных западных держав видят его ключевым мостом между Востоком и Западом, поддерживающим при этом хорошие отношения с США, ЕС, Россией и Китаем и одновременно укрепляющим свое стратегическое партнерство с Турцией перед лицом их конкурирующих интересов.

В связи со своим переизбранием 20 ноября 2022 года Токаев получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил Токаева за постоянную гуманитарную поддержку его страны во время вторжения, а также от президента России Владимира Путина, который отметил "убедительный мандат доверия" Токаеву со стороны его сограждан. Аналогичным образом, Вашингтон, Брюссель и Лондон заявили о своей поддержке реформ, предложенных президентом Токаевым. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что победа Токаева "полностью отражает доверие и поддержку народа Казахстана".

Данные заявления от разных стран отражают открытую переориентацию внешнеполитического направления Казахстана под руководством президента Токаева от нахождения в какой-либо сфере политического и экономического влияния к следованию гораздо более независимого и сбалансированного курса. Нигде это так очевидно это не проявлялось, как в продолжающемся сопротивлении Казахстана оказанию военной и технологической поддержки России в ее продолжающемся конфликте с Украиной, несмотря на значительное давление со стороны Кремля", - отмечается в публикации.

Также здесь говорится, что Токаев твердо придерживался мнения более широкого международного сообщества, отказавшегося поддержать военную кампанию Москвы, и недвусмысленно заявил, что его страна не будет помогать России в обходе санкций.

В то же время он предложил Казахстан в качестве нейтральной площадки в переговорах о прекращении войны, демонстрируя его возрастающий статус регионального влиятельного посредника, способного общаться со всеми конкурирующими заинтересованными сторонами.

"В такое непростое время Казахстан сохраняет свой стратегический нейтралитет", как-то разъясняя внешнюю политику страны, президент Токаев добавил, что "стратегический нейтралитет — это та основа, на которой Казахстан будет продолжать строить прагматичную и прогрессивную политику, основанную на долгосрочных интересах своего народа".

Этот стратегический нейтралитет также заметен в недавних попытках Астаны определить альтернативный маршрут поставок сырой нефти в страны ЕС. Наиболее заметной альтернативой является "Средний коридор" или "Транскаспийский международный транспортный маршрут", который некоторые называют "Казахстанский Шелковый путь", который будет разработан в сотрудничестве с Китаем и ЕС.

Время встретиться взглядом с Казахстаном

Поскольку демократические намерения Казахстана ясны, а мандат на их реализацию теперь не вызывает сомнений, международное сообщество, и особенно западные державы, должны оказать свою поддержку. В их идеологических интересах было бы не только содействие расширению и укреплению демократии, но и также обретение ключевого партнера в Центральной Азии с огромным культурным, экономическим и политическим влиянием в регионе, а также новыми возможностями для бизнеса в стране с нереализованным потенциалом.

Впервые за многие годы взгляд более открытого, свободного и международно-ориентированного Казахстана обращен за пределы своих границ на мир – и, в частности, на Запад. Теперь дело за Западом и его лидерами, встретиться с ним взглядом и протянуть руку помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2002897-gazeta-new-york-weekly-napisala-o-kazahstane-i-tokaeve/