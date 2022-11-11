Токаев: Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите Организации тюркских государств в Самарканде. Выступление Токаева опубликовал официальный Telegram-канал его пресс-службы.

"Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашего всестороннего взаимодействия. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень.

История возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов", - сказал глава государства.

Токаев отметил и роль Казахстана в построении отношений между тюркскими странами.

"Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств. Ярким примером этого служит программный документ "Перспективы тюркского мира – 2040". Сегодня с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств.

Безусловно, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства. Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой.

Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам", - призвал президент РК.

Он подчеркнул, что тюркские государства связывают Запад и Восток, Север и Юг.

Саммит Организации тюркских государств в Самарканде. Фото: пресс-служба Акорды

"Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей.

Ярким примером может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 миллиардов долларов инвестиций.

Важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами. Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей. Прежде всего, необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения.

Кроме того, крайне важно сформировать «цифровую транспортную систему», которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", - отметил Токаев.

Он также пригласил остальных участников саммита к сотрудничеству.

"Приглашаю вас к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию.

Недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов наших стран", - напомнил казахстанский лидер.

Саммит Организации тюркских государств в Самарканде. Фото: пресс-служба Акорды

Токаев предложил также создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub.

"Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты", - отметил президент.

Помимо этого, он затронул и вопросы развития "зеленой экономики".

"Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран.

Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на "зеленые" облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана" с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета", - предложил глава РК.

Высказался Токаев и о необходимости укреплять научно-образовательные связи тюркских государств.

"В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов. Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений.

Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - говорится в выступлении президента.

Вместе с тем, глава государства считает, что необходимо активнее продвигать деятельность Организации тюркских государств через СМИ.

"Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в Тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран.

Надо признать, что с деятельностью нашей Организации еще не все хороша знакомы. В то же время идея Тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации.

Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей Организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир", - отметил президент.

Он еще раз озвучил позицию Казахстана по ситуации в мире.

"Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу.

Наше единство крепнет с каждым днем. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге господину Эрдогану искреннюю благодарность.

Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность", - добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996742-tokaev-kazahstan-reshitelno-podderzhivaet-territorialnuyu-tselostnost-vseh-gosudarstv/