Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Республики Казахстан в Грузии Малика Мурзалина, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.

Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов, согласно которым сменились послы Казахстана в четырех странах.

Так, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Грузии стал Малик Мурзалин. Он сменил на этом посту Бауржана Мухамеджанова. А Мурзалин с 2019 года до настоящего назначения занимал пост заместителя руководителя Администрации президента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2001220-tokaev-prinyal-vnov-naznachennogo-posla-kazahstana-v-gruzii/