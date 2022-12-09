Токаев сменил послов Казахстана в Грузии, Болгарии, Литве и Албании

Малик Мурзалин. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов, согласно которым сменились послы Казахстана в четырех странах, сообщает официальный сайт Акорды.

Так, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Грузии стал Мурзалин Малик Кенесбаевич. Он сменил на этом посту Мухамеджанова Бауржана Алимовича, который указом президента освобожден от должности.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, Малик Кенесбаевич родился 31 октября 1971 года в Актобе.

В 1996 году окончил Московский Государственный институт международных отношений. Трудовую деятельность начал в посольстве Казахстана в Российской Федерации.

В разные годы работал атташе, секретарем посольства Казахстана в России, заместителем акима СКО, ответственным секретарем Агентства РК по делам религий, руководителем аппарата Управления делами президента, заместителем управляющего делами президента.

С 2017 по 2019 год являлся акимом Акмолинской области, а с 2019 года до настоящего назначения занимал пост заместителя руководителя Администрации президента.

Кроме того, сменился также чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Болгарии. Вместо Избастина Темиртая Рымтаевича этот пост занял Темирбаев Виктор Валерьевич. Он освобожден от должности посла РК в Литовской Республике.

Виктор Темирбаев. Фото: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте посольства РК в Литве, Виктор Темирбаев родился 16 июля 1967 года в Павлодаре.

Окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности радиоинженер-конструктор, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специалист в области международных отношений.

В системе МИД РК работает с 1993 года.

Занимался должности атташе Управления государственного протокола МИД РК, секретаря посольства РК в Пакистане, позже - в Израиле, советника Управления международной безопасности и контроля над вооружениями Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

Возглавлял отдел азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК, с 2006 по 2007 год являлся представителем РК в Секретариате СВМДА, руководителем политического отдела.

С 2007 по 2009 год работал заместителем главы представительства АО «Қазына» в Алматы, директором Департамента корпоративного развития АО «Национальный инновационный фонд» АО ФНБ «Самрук-Қазына».

С 2010 по 2018 год был советником, советником-посланником посольства РК в Российской Федерации, а с 2018 года занимал пост посла РК в Литве.

Владеет английским и испанским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника ІІ класса.

Между тем чрезвычайным и полномочным послом РК в Литве назначен Уразаев Тимур Бибиталиевич.

Тимур Уразаев. Фото: gov.kz

Президент также подписал указ, согласно которому чрезвычайный и полномочный посол РК в Турции Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен послом РК в Республике Албания по совместительству.

Екребулан Сапиев. Фото: gov.kz

Согласно информации на официальном сайте посольства РК в Турции, Еркебулан Сапиев родился в 1975 году в Москве.

Окончил Университет Анкары, Стамбульский университет Айдын. Магистр политологии и международных отношений.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Работал в Министерстве финансов РК, в ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства", в Администрации президента РК.

С 2006 по 2011 год являлся советником, советником-посланником посольства РК в Турции.

С 2011 по 2013 год - заместитель директора Департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД РК.

Позже был назначен генконсулом РК в Стамбуле, послом по особым поручениям МИД РК.

С 2019 по 2022 год являлся послом РК в Туркменистане, а в марте 2022 года был назначен послом РК в Турции.

Читайте все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000792-tokaev-smenil-poslov-v-gruzii-i-bolgarii/