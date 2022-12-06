Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000300-tokaev-pozdravil-sadyra-zhaparova-s-dnem-rozhdeniya/