Посольство Украины в Казахстане получило сообщение о минировании

Флаг Украины. Иллюстративное фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto / Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в , что украинские посольства в некоторых странах продолжают получать угрозы. В связи с этим он провел срочное совещание с послами.

"На фоне кампании террора против Украины и наших дипломатов я провел срочное совещание с послами", — сообщил Кулеба.

Он рассказал о 18 случаях угроз в адрес диппредставительств Украины в 12 странах мира, включая Казахстан.

"По состоянию на сейчас имеем 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщение о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США", — пишет глава украинского МИДа.

Кулеба отметил, что они уже усилили безопасность и работают с национальными правоохранительными органами иностранных государств и СБУ (Служба безопасности Украины), чтобы найти злоумышленников.

Редакция NUR.KZ обратилась за комментарием в компетентные органы в Казахстане.

Напомним, в конце ноября взрыв прогремел в посольстве Украины в Испании. Один человек пострадал. Вскоре после этого силы безопасности страны обнаружили еще одно взрывное устройство в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского союза под Мадридом.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000031-posolstvo-ukrainy-v-kazahstane-poluchilo-soobschenie-o-minirovanii/