Семьям казахстанских дипломатов разрешат работать в Швейцарии

Берн, Швейцария. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава государства ратифицировал соглашение между правительством Казахстана и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников диппредставительств, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений".

Целью Соглашения является урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Республики Казахстан и Швейцарской Конфедерации оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из сторон, официально аккредитованных при другой стороне или международной организации, учрежденной на территории другой стороны.

Документом регламентированы условия выдачи разрешения на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности членам семей дипломатов, а также порядок оформления запроса на его получение.

Также соглашением регламентированы другие вопросы, связанные с работой сотрудников дипведомств РК в Швейцарии и наоборот.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999799-semyam-kazahstanskih-diplomatov-razreshat-rabotat-v-shveytsarii/