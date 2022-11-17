Казахстан возьмет в долг 345 млн евро у Международного банка развития

Евро. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сенаторы ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в сенате сообщил, что данное соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа.

"Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета. Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели", – отметил министр.

Он также добавил, что заем предоставляется Казахстану со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5 года льготного периода. Ставка вознаграждения составляет 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% за неосвоенную сумму займа.

"Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета", – резюмировал глава Минфина.

Напомним, 26 октября депутаты мажилиса на пленарном заседании ратифицировали Соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997569-kazahstan-vozmet-v-dolg-345-mln-evro-u-mezhdunarodnogo-banka-razvitiya/