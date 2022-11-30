МИД: Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: Christopher Pike / World Rugby / World Rugby / Getty Images

Замминистра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах мажилиса высказал позицию Казахстана в части использования своей территории для обхода антироссийских санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

"Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций", — сказал спикер, подчеркнув, что это "принципиальная позиция Казахстана".

Он напомнил, что в стране с первых дней конфликта между Россией и Украиной при правительстве была создана комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и не допустить использование территории Казахстана для обхода санкций.

"Поэтому эти позиции не меняются, не поменялись, они будут, конечно же, использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив", — заявил он.

В то же время, добавил он, Казахстан не поддерживает санкции как метод решения международных проблем.

Напомним, в сентябре глава МИД Мухтар Тлеуберди сообщил, что в Казахстане работает правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на экономику страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999554-mid-kazahstan-ne-dozvolyaet-ispolzovat-svoyu-territoriyu-dlya-obhoda-sanktsiy/