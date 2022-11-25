"Она попала под сомнение": посол США о предсказуемости России как партнера Казахстана

Микрофон. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Посол США Дэниел Розенблюм на встрече с казахстанскими СМИ прокомментировал вопрос стабильности и предсказуемости России в качестве партнера Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Дэниела Розенблюма спросили о возможности "украинского сценария" в Казахстане - он отметил, что в дипломатии не принято спекулировать "гипотетическими вариантами событий". Однако он оценил предсказуемость России как партнера Казахстана.

"Ключевые моменты, на которые все смотрят в своих партнерах, это, конечно же, стабильность и предсказуемость, можно ли положиться на партнеров.

И, конечно же, Россия попала под сомнение в данной сфере - именно как быть стабильным партнером не только для Казахстана и Центральной Азии, но и для всего мира", — ответил посол.

Ранее посол США заявил, что Казахстану приходится балансировать в своей политике, в том числе из-за месторасположения страны. Также он прокомментировал информацию о якобы находящихся в стране американских биолабораториях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998955-ona-popala-pod-somnenie-posol-ssha-o-predskazuemosti-rossii-kak-partnera-kazahstana/