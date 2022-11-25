"Страна не выбирает локацию, приходится балансировать": посол США о внешней политике Казахстана

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Посол США Дэниел Розенблюм на встрече с казахстанскими СМИ заявил, что Казахстану приходится балансировать в нынешней геополитической ситуации - страна не выбирала свою локацию, поэтому она сейчас находится в "уникальной и сложной ситуации", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я и госдепартамент США понимаем, что Казахстан находится в уникальной и сложной ситуации. Страна не выбирает свою локацию, и Казахстану приходится балансировать в своей политике, в своих решениях.

Все наши работы, переговоры, конечно же, идут с тем, что мы понимаем, в какой ситуации находится Казахстан, но также мы знаем и о наших общих целях. Мы оба делим интерес к стабильности региона и мирным решениям.

Ничего хорошего не выйдет от нестабильной ситуации и хаоса. В то же время у нас общий интерес в суверенитете и независимости Казахстана", — заявил посол.

Розенблюм добавил, что в своей работе Касым-Жомарт Токаев поставил два приоритета - внешняя политика и поддержка суверенитета и независимости.

"Президент Токаев дал ясно понять, что Казахстан основывается на принципах устава ООН. Конечно, на данный момент некоторые страны этот устав не берут во внимание, но мы думаем, что США и Казахстан вместе будут поддерживать принципы данного устава", — сообщил посол.

Ранее посол США прокомментировал слухи о размещении в Казахстане биолабораторий. А также сообщил, что собеседование для получения визы в США могут отменить для казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998949-strana-ne-vybiraet-lokatsiyu-prihoditsya-balansirovat-posol-ssha-o-vneshney-politike-kazahstana/