Токаев принял посла США Дэниела Розенблюма

Касым-Жомарт Токаев и Дэниел Розенблюм. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Дэниела Розенблюма. В ходе встречи Розенблюм отметил, что Казахстан - надежный партнер США в регионе, передает официальный сайт Акорды.

Глава государства принял Чрезвычайного и полномочного посла США в РК Дэниела Розенблюма.

В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.

В свою очередь, Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые главой государства реформы.

Посол США в Казахстане на встрече с Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД Мухтаром Тлеуберди. Фото: Akorda.kz

Напомним, в начале сентября временный поверенный в делах США в Казахстане Джуди Куо заявила, что Штаты намерены наблюдать за честным процессом внеочередных президентских выборов в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1997079-tokaev-prinyal-posla-ssha-deniela-rozenblyuma/