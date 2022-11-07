"Заставить их выехать мы не можем": МИД о казахстанцах, решивших остаться в Украине

Флаг Украины. Иллюстративное фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto / Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал о работе посольства Казахстана в Украине, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что сотрудники казахстанского посольства не эвакуированы, а передислоцированы в Польшу, и периодически посещают Киев для работы. При этом консул остался на месте: он продолжает работать с находящимися в Украине казахстанцами.

"Кто-то обращается за документами, кто-то – за справками, либо по каким-то вопросам. К сожалению, в нынешних условиях затруднительно собрать информацию о количестве казахстанцев в Украине.

Многие, когда звонят в консульство, мы им предлагаем пути выезда из Украины – они отказываются, говорят: "Мы здесь остаемся". Заставить их оттуда выехать мы не можем. Они там живут, у них там семьи, работа, жизнь", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что, по данным казахстанского консула, в Украине остается около 200 граждан Казахстана.

Напомним, что в феврале-марте 2022 года казахстанская авиакомпания AirAstana совершила семь репатриационных рейсов, для того, чтобы помочь казахстанцам вернуться на родину из Украины.

По данным МИД Казахстана, на 28 марта 2022 года, день вылета седьмого рейса, из Украины было вывезено 900 граждан РК. Из них 743 вернулись домой репатриационными самолетами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996111-zastavit-ih-vyehat-my-ne-mozhem-mid-o-kazahstantsah-reshivshih-ostatsya-v-ukraine/