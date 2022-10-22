Посол Казахстана в Украине встретился с Еркином Татишевым в Киеве

Дархан Калетаев и Еркин Татишев. Фото: t.me/KZembassyinUKR

Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев встретился с председателем СД группы компаний "Кусто" Еркином Татишевым, передает официальный Telegram посольства РК в Украине.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев встретился с председателем совета директоров группы компаний "Кусто" Еркином Татишевым. Встреча состоялась в здании посольства Казахстана в Киеве.

Татишев проинформировал о текущей работе компаний "Кусто агро Украина", который состоит из нескольких предприятий - "Кусто агро фарминг", элеваторная компания, "Кусто трейдинг и логистика". Все они в настоящее время продолжают работу на территории Украины.

Кроме того, Татишев сообщил, что в будущем планируется расширение предприятий в Украине. Он поделился планами по развитию бизнес отношений казахстанско-украинских предприятий в сфере агропромышленного комплекса.

Посол Казахстана Калетаев поблагодарил лично Татишева и весь коллектив группы компаний "Кусто" за помощь в организации эвакуации граждан Республики Казахстан из отдаленных местностей Украины и другую посильную помощь, оказанную за последний период времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994011-posol-kazahstana-v-ukraine-vstretilsya-s-erkinom-tatishevym-v-kieve/