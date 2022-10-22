Премия Tribune будет присуждена 3 ноября

Премия Tribune. Фото: Организаторы

3 ноября в Алматы в рамках рекламного регионального форума RAF-2022, в Доме приемов "Бакшасарай", состоится торжественная церемония награждения победителей премии Tribune.

Премия Tribune в этом году пройдет во второй раз и является единственной в своей отрасли в Казахстане и Центральной Азии. Номинантами премии стали герои эксклюзивных интервью, спецпроектов и новостей, опубликованных онлайн-изданием с 5 ноября 2021 года по 3 октября 2022 года.

Голосование стартовало 14 октября и продлится до 25 октября включительно. Номинанты - герои эксклюзивных интервью, спецпроектов и новостей, топ-представители зарубежной и локальной рекламно-медийной и маркетинговой сфер.

Отдать свой голос за наиболее интересный и полезный материал можно на сайте премии.

Напомним, премия будет вручена по следующим номинациям:

Лучшее интервью;

Лучший спецпроект;

Лучшая статья;

Лучшая локальная новость.

В результате голосования будут определены по 3 финалиста в каждой категории. В конце октября шорт-лист номинантов будет опубликован на сайте премии и в Tribune.kz. После этого шорт-лист будет подан судьям, которые и выберут победителей.

В состав жюри вошли известные и авторитетные представители индустрии рекламы, маркетинга и PR:

Валерий Маштаков, управляющий партнер IM Service Казахстан;

Аида Татаева, Chief Operating Officer, Qamalladin Mediа;

Олеся Колесниченко, эксперт по PR и коммуникациям, автор книги "PR по-азиатски";

Денис Филенков, директор по стратегическому планированию DASM Group;

Аршат Бахтыгали, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью McDonald’s Kazakhstan.

Лауреатам премии будут вручены ноутбуки NEO 14A Celeron от Technodom.

Во время церемонии также будет проведен розыгрыш 10 микроволновых печей Ava AVE-20S среди гостей мероприятия. Но и это еще не все сюрпризы: Tribune разыграет сертификаты на размещение материалов в онлайн-издании между компаниями, а за диджейским пультом в этом году будет Асхат Ускембаев, официальный представитель фестиваля "Каннские Львы" в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и основатель "Школы Креативной Смелости Асхата Ускембаева".

Tribune благодарит партнеров премии:

Technodom – ведущая сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники с миссией «предоставления первоклассного сервиса». За два десятка лет она показала, что является не только успешным бизнес-проектом, но и заботится об экологии и о благе страны.

В магазинах Technodom представлены более 700 ведущих мировых брендов.

Банк Евразийский - социально важный коммерческий банк Казахстана с 28-летней историей развития. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).

Организатором RAF выступает Центрально-Азиатская рекламная ассоциация (ЦАРА).

Информационные партнеры – NUR.KZ, Tribune.kz, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, Zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, Webpromo, 365info, Global News.

Cайт Tribune.kz создан Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией и посвящен рекламе, маркетингу и PR в Казахстане и странах Центральной Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993912-premiya-tribune-budet-prisuzhdena-3-noyabrya/