Бердымухамедов пригласил Токаева посетить Туркменистан

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

По завершении переговоров в узком и расширенном форматах президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава нашего государства выразил признательность Сердару Бердымухамедову за то, что он принял приглашение и в качестве президента Туркменистана впервые посетил нашу страну с государственным визитом. Лидер Казахстана также подчеркнул, что Туркменистан для нас – дружественная страна, важный и надежный партнер, с которым нас связывает близость культуры, языка, религии и традиций, общность истории.

"У наших народов единые тюркские корни. Мы всегда оказываем поддержку друг другу. Эти ценности – наше главное богатство. Поэтому наш общий долг – укреплять братские отношения", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.

"Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров. Сегодня мы еще раз подтвердили стратегический характер казахско-туркменских отношений и выразили обоюдное стремление к дальнейшему сближению наших братских народов. В дружественном и взаимовыгодном ключе определили приоритеты дальнейшего укрепления нашего многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству. Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов.

Позитивная динамика сохранилась и в этом году – за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики", – сказал президент Казахстана.

По мнению Касым-ЖомартаТокаева, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.

"Наша цель – обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.

"Могу с полным основанием сказать, что встреча с президентом Казахстана полностью подтвердила наличие доброй воли, решимости и готовности глав двух государств к развитию взаимодействия по всем направлениям, а также наличие для этого больших возможностей. Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части – энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", – сказал президент Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов с удовлетворением отметил результаты состоявшихся сегодня переговоров и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992884-berdymuhamedov-priglasil-tokaeva-posetit-turkmenistan/