Токаев и Бердымухамедов подпишут значимые документы

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Архивное фото: akorda.kz

Сегодня, 15 октября, начнется первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"В рамках визита планируется проведение переговоров Касым-Жомарта Токаева и Сердара Бердымухамедова, а также подписание значимых двусторонних документов", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Напомним, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел с первым государственным визитом в Казахстан вчера, 14 октября.

Вчера же Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Отметим, в последний раз Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов встречались 29 июня этого года в Ашхабаде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992843-tokaev-i-berdymuhamedov-podpishut-znachimye-dokumenty/