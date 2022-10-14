Президент Туркменистана прилетел в Астану. Его встретил Смаилов (фото, видео)

Алихан Смаилов и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан, сообщает Telegram-канал правительства РК.

Ожидается, что в ходе визита президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Алихан Смаилов и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/KZgovernment

Кроме того, Бердымухамедов примет участие в заседании совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Алихан Смаилов и Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, сегодня в Астане пройдут сразу два важных мероприятия - заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств и саммит "Центральная Азия – Россия". Для участия в саммитах в Казахстан прилетели главы и представители 11 государств, которые вчера также приняли участие в саммите СВМДА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992700-prezident-turkmenistana-priletel-v-astanu-ego-vstretil-smailov/