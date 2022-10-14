"Отравляет атмосферу сотрудничества": Токаев о провокационных высказываниях в некоторых странах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" отметил, что в некоторых странах существуют провокационные высказывания в адрес глав государств, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

"В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет.

Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу", – сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул, что многое зависит и от политической ответственности государственных деятелей.

"К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", – заявил Токаев.

Ранее в выступлении глава государства отметил, что собравшимся на мероприятии странам "судьбой предопределено" быть вместе, и подчеркнул важность мирного решения вопросов границ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992792-tokaev-zayavil-o-provokatsionnyh-vyskazyvaniyah-nekotoryh-stran-partnerov/