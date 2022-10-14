Токаев о России и государствах Азии: Нашим странам судьбой предопределено быть вместе

Лидеры стран на саммите "Центральная Азия - Россия". Фото: t.me/bort_01

Глава Казахстана на саммите "Центральная Азия – Россия" в Астане заявил, что собравшимся на мероприятии странам "судьбой предопределено" быть вместе, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего. Свое видение нашего дальнейшего сотрудничества я хочу представить в контексте следующих ключевых направлений.

Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что странам нужно выработать инструменты предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.

"Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ", – сказал Токаев.

Саммит "Центральная Азия - Россия". Фото: t.me/bort_01

Также на саммите "Центральная Азия – Россия" Токаев подчеркнул важность мирного решения вопросов границ.

Напомним, сегодня в Астане прошли заседания Совета глав государств-участников СНГ в расширенном и узком составах. Известно, что следующее заседание Совета СНГ пройдет в 2023 году в Бишкеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992790-tokaev-o-rossii-i-gosudarstvah-azii-nashim-stranam-sudboy-predopredeleno-byt-vmeste/