Токаев: Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия – Россия", где подчеркнул важность мирного решения вопросов границ. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН", – заявил президент.

Он добавил, что это важнейшая сфера, и ей необходимо уделять особое внимание.

"Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей.

Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", – подчеркнул Токаев.

Также в своем выступлении глава государства заявил, что собравшимся на мероприятии странам "судьбой предопределено" быть вместе.

Напомним, сегодня в Астане прошли встречи Совета глав государств-участников СНГ в узком и расширенном составах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992787-tokaev-reshenie-voprosa-granits-dolzhno-prohodit-isklyuchitelno-mirnym-putem/