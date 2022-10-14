Заседание Совета СНГ в 2023 году пройдет в Бишкеке
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Сегодня в Астане на заседании глав государств СНГ объявили о председательстве Кыргызстана в содружестве на 2023 год, еще две страны стали сопредседателями, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, вопрос о председательстве Кыргызстана был рассмотрен на сегодняшнем совещании в узком формате.
"Главы делегаций приняли решение о председательстве в СНГ в 2023 году Кыргызской Республики, сопредседательство – Республика Казахстан и Российская Федерация.
По предложению Кыргызстана, принято решение провести следующее заседание Совета СНГ 13 октября 2023 года в Бишкеке", – заявил Лебедев.
Отметим, что в этом году страной-председателем СНГ является Казахстан.
Напомним, сегодня в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ. В Акорде уже состоялась встреча в узком составе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992759-zasedanie-soveta-sng-v-2023-godu-proydet-v-bishkeke/