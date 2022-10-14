Токаев объяснил цель продвижения русского языка в СНГ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании глав государств СНГ в узком составе президент Касым-Жомарт Токаев более подробно рассказал о своем предложении создать международную структуру по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Свою лепту в дальнейшее сближение наших народов призвано внести предложение Казахстана о создании под эгидой СНГ международной структуры по поддержке и продвижению русского языка.

Надо сказать, что русским языком в современном мире владеет в той или иной степени глубины до 300 млн человек, которые проживают практически на всех континентах. Наша идея в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию ООН с использованием положительного опыта Франкофонии (международная организация франкоязычных стран – прим. ред.), штаб-квартира которой находится в Париже.

Я полагаю, что со временем государства, где проживают люди, хорошо владеющие русским языком, – а таких стран очень много, будь это Азия, Европа, Латинская Америка, – присоединятся к организации", – заявил Токаев.

Напомним, ранее за инициативу продвижения русского языка Токаева поблагодарил Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992774-tokaev-obyasnil-tsel-prodvizheniya-russkogo-yazyka-v-sng/