Стало известно, когда пройдет следующий саммит СВМДА

Саммит СМВДА. Фото: Акорда

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на брифинге рассказал, когда пройдет следующий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Сарыбай сообщил, что данные саммиты, в соответствии с правилами, проводятся каждые четыре года, и каждые четыре года проводятся министерские встречи.

"Соответственно, в 2024 году пройдет министерская встреча, а в 2026 году пройдет очередной саммит", – пояснил он.

Отметим, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В нем принимают участие главы государств и правительств стран СВМДА.

В своем выступлении президент Казахстана поблагодарил лидеров стран-участниц саммита и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого совещания. За этот период СВМДА стало платформой многостороннего сотрудничества и международным институтом современной дипломатии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992600-stalo-izvestno-kogda-proydet-sleduyuschiy-sammit-svmda/