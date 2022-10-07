Токаев поздравил Путина с 70-летним юбилеем

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Архивное фото: Акорда

В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ. О ее итогах информирует официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК "Борт №1".

В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Неформальная встреча глав государств СНГ. Фото: t.me/bort_01

В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Также в ходе встречи Путин поблагодарил Токаева за инициативу создать внутри содружества организацию по поддержке и продвижению русского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991697-tokaev-pozdravil-putina-s-yubileem/