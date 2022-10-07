Политика и экономика
KZ

Токаев поздравил Путина с 70-летним юбилеем

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Архивное фото: Акорда

В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча глав государств СНГ. О ее итогах информирует официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК "Борт №1".

В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Неформальная встреча глав государств СНГ
Неформальная встреча глав государств СНГ. Фото: t.me/bort_01

В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Касым-Жомарт Токаев на неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Также в ходе встречи Путин поблагодарил Токаева за инициативу создать внутри содружества организацию по поддержке и продвижению русского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991697-tokaev-pozdravil-putina-s-yubileem/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.