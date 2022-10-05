Токаев позвонил Эмомали Рахмону и поздравил его с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает официальный сайт Акорды.

Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991123-tokaev-pozvonil-emomali-rahmonu-i-pozdravil-ego-s-yubileem/