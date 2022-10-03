Между Казахстаном и Малайзией будет возобновлено прямое авиасообщение

Самолет. Иллюстративное фото: Eduardo Ramos Castaneda/Getty Images

В ходе переговоров в рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) делегации Казахстана и Малайзии обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, сообщается на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК).

Казахстанскую делегацию на переговорах возглавил председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, малазийскую - Директор Авиационных властей Малайзии Датук Честер Ву.

Казахстанская сторона предложила воспользоваться режимом "открытого неба", который был введен в Казахстане с 2019 года.

"По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании "Air Asia", планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха)", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о предстоящем визите исполнительного директора авиакомпании "Air Asia" Бенджамина Исмаила во второй половине октября текущего года в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.

Напомним, в июне Казахстан возобновил авиасообщение с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1990740-mezhdu-kazahstanom-i-malayziey-budet-vozobnovleno-pryamoe-aviasoobschenie/