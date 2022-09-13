Самолеты СВО Казахстана сопровождали борт Папы Римского Франциска: Акорда показала видео

Кадр из видео. Источник: t.me/bort_01

Видео, на котором самолеты Сил воздушной обороны Казахстана сопровождают борт Папы Римского Франциска, опубликовала пресс-служба президента РК в Telegram-канале "Борт №1".

"Самолеты Сил воздушной обороны Казахстана сопровождают борт Папы Римского Франциска", - говорится в описании ролика, распространенного пресс-службой президента.

Папа Римский Франциск прилетел в Нур-Султан сегодня вечером. Касым-Жомарт Токаев лично встретил почетного гостя.

В резиденции президент Казахстана и Папа Римский Франциск провели двустороннюю встречу. Касым-Жомарт Токаев приветствовал высокого гостя и поблагодарил его за принятие приглашения участвовать в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987587-samolety-svo-kazahstana-soprovozhdali-bort-papy-rimskogo-frantsiska-akorda-pokazala-video/