Токаев поговорил по телефону с Путиным

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Каково было содержание беседы, рассказывается на официальном сайте президента РК.

В сообщении от Акорды подчеркивается, что лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств "Центральная Азия – Россия", которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.

Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.

Владимир Путин пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в реализации озвученных им в сегодняшнем Послании народу Казахстана масштабных задач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1985802-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/