Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за разрушительных землетрясений

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил главе Китая телеграмму соболезнования в связи с многочисленными смертями из-за землетрясений в стране. Содержание телеграммы публикует .

Касым-Жомарт Токаев в своей телеграмме председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину написал, что с глубоким прискорбием воспринял сообщение о многочисленных жертвах и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань.

"Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", – говорится в телеграмме президента.

По последним данным, опубликованным ТАСС, в результате землетрясений, произошедших в понедельник в провинции Сычуань на юго-западе Китая, погибло не менее 65 человек.

В Гардзе-Тибетском автономном округе спасатели обнаружили 37 тел погибших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. В городском округе Яань жертвами стихийного бедствия стали 28 человек. 248 жителей этих районов были ранены, из них примерно четверть получили тяжелые травмы.

В провинции Сычуань повреждены дороги, линии электропередачи и коммуникационная инфраструктура. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986466-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-si-tszinpinu/