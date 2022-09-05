МИД Казахстана выступило с заявлением после теракта у посольства России в Кабуле

Здание МИД РК. Фото: Gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением после теракта у посольства России в Кабуле, в котором погибли российские дипломаты, заявление опубликовано на официальном сайте МИД РК.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт, произошедший 5 сентября 2022 года у здания Посольства Российской Федерации в Кабуле и унесший жизни российских дипломатов.

Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан", - говорится в официальном заявлении МИД РК.

Отмечается, что казахстанская сторона поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников.

"Выражаем Министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования", - заключили в МИД РК.

Напомним, сегодня, 5 сентября, в Кабуле, где расположено здание посольства России в Афганистане, произошел взрыв. Два сотрудника диппредставительства погибли, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1986298-mid-kazahstana-vystupilo-s-zayavleniem-posle-terakta-u-posolstva-rossii-v-kabule/