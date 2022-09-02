Токаев принял делегацию Конгресса США

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял делегацию палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности группы друзей Казахстана в Конгрессе США.

Глава государства отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Фото: akorda.kz

Президент рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего послания народу Казахстана.

В свою очередь конгрессмены поблагодарили главу нашего государства за возможность встречи и высоко оценили его усилия по реализации масштабных политических и экономических преобразований в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1985870-tokaev-prinyal-delegatsiyu-kongressa-ssha/