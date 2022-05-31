Папа Римский: Казахстан является надежным партнером Ватикана

Мухтар Тлеуберди и Папа Римский Франциск. Фото: официальный сайт МИД РК

Вице-премьер - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с Папой Римским Франциском. Глава МИД находится в Ватикане с официальным визитом, сообщается на официальном сайте МИД РК.

В ходе переговоров в Папской библиотеке Апостольского дворца Понтифик отметил, что Казахстан является надежным партнером Ватикана в Центральной Азии.

Глава Римско-Католической Церкви дал высокую оценку политическим и экономическим реформам, инициированным президентом Токаевым в рамках построения «Нового Казахстана» и предстоящего общенационального референдума по внесению изменений в Конституцию.

Стороны обсудили повестку предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в столице Казахстана. Понтифик с удовлетворением отметил вклад Казахстана в продвижение межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Особо было отмечено историческое решение Папы Франциска посетить Казахстан с государственным визитом и участвовать в работе Съезда. Министр сообщил, что приезда Папы с нетерпением ждут католики не только из Казахстана, но и всей Центральной Азии.

Тлеуберди провел также раздельные двусторонние переговоры с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.

За весомый вклад в развитие межконфессионального диалога и продвижение идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий Тлеуберди от имени главы государства вручил орден "Достық" ІІ степени Аюсо Гиксоту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971734-papa-rimskiy-kazahstan-yavlyaetsya-nadezhnym-partnerom-vatikana/