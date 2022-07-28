Более чем в 2 раза увеличится число авиарейсов между Казахстаном и Турцией

Иллюстративное фото: pixabay.com

Официальные переговоры авиационных властей Казахстана и Турции состоялись накануне, 27 июля. Стороны договорились об увеличении количества рейсов между странами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, турецкую делегацию – генеральный директор авиационных властей Турции Кемаль Юксек.

Также в переговорах приняли участие представители казахстанских авиакомпаний Air Astana и SCAT, турецкую сторону представляли авиаперевозчики Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines, Freebird Airlines.

"По итогам переговоров достигнута договоренность увеличить количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в 2 раза – с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, в том числе: с 7 до 14 рейсов по маршруту Нур-Султан – Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю – по маршруту Алматы – Стамбул. Также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран", – говорится в сообщении МИИР РК.

Также сообщается, что в целях развития конкуренции и снижения стоимости авиабилетов по инициативе казахстанской стороны установлено обязательное назначение альтернативных вторых авиаперевозчиков на маршрутах между Нур-Султаном, Алматы и Стамбулом.

Это, по задумке авторов инициативы, расширит возможность выбора между авиакомпаниями для пассажиров.

"Значительное увеличение количества рейсов между странами также будет способствовать удовлетворению растущего транзитного пассажиропотока через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1980598-bolee-chem-v-2-raza-uvelichitsya-chislo-aviareysov-mezhdu-kazahstanom-i-turtsiey/