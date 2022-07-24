Токаев поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.

Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.

Напомним, сегодня ночью глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду.

Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии уже провели переговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979934-tokaev-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-mirzieeva-s-dnem-rozhdeniya/