Токаев поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с днем рождения
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Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.
Глава государства отметил личный вклад узбекского лидера в укрепление стратегического партнерства, отношений дружбы и добрососедства между нашими странами.
Также были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и график предстоящих встреч на высшем уровне.
Напомним, сегодня ночью глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду.
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии уже провели переговоры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979934-tokaev-pozdravil-prezidenta-uzbekistana-mirzieeva-s-dnem-rozhdeniya/