Токаев прилетел в Саудовскую Аравию

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению хранителя двух святынь - короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с официальным визитом прибыл в Джидду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале.

В аэропорту президента Казахстана встретили советник короля, губернатор провинции Мекка Фейсал Халид бен Абдулазиз, а также министр охраны окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдурахман Аль-Фадли.

"23 и 24 июля планируется проведение ряда встреч с высшим руководством и деловыми кругами Королевства Саудовская Аравия", - отметили в пресс-службе главы государства.

Напомним, также сегодня Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979910-tokaev-priletel-v-saudovskuyu-araviyu/