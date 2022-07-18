Токаев на этой неделе посетит Кыргызстан

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Фото: akorda.kz

В ближайшие дни президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в соседний Кыргызстан для участия в предстоящей встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"20-21 июля президент Касым-Жомарт Токаев посетит Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии", – сказано в сообщении Акорды.

Напомним, что предыдущая встреча президентов стран Центральной Азии прошла в начале августа прошлого года в Туркменистане. Токаев также в ней участвовал.

Кроме того, были опубликованы фото с неформальной части встречи глав государств.

Президент Казахстана выступил на мероприятии с речью, а по итогам встречи главы пяти стран Центральной Азии (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турменистана и Таджикистана) сделали совместное заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978949-tokaev-na-etoy-nedele-posetit-kyrgyzstan/