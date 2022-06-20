Чем займется Токаев на этой неделе, рассказали в Акорде

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале "Борт №1" представила анонс предстоящих мероприятий на эту неделю с участием президента.

21 июня глава государства в резиденции Акорда проведет встречу с представителями Казахстанской федерации шахмат и известными отечественными шахматистами.

23 июня Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию казахстанской полиции.

24 июня президент по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня в режиме видеоконференцсвязи выступит на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате "БРИКС+".

Напомним, что на прошлой неделе глава государства побывал в России, где принял участие в ПМЭФ. Также Касым-Жомарт Токаев посетил Иран с официальным визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974805-chem-zaymetsya-tokaev-na-etoy-nedele-rasskazali-v-akorde/