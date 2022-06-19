Токаев встретился с верховным лидером Ирана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита в Тегеран провел встречу с верховным лидером Ирана, сообщает официальный Telegram-канал "Борт N1".

Программа официального визита главы государства в Тегеран завершилась встречей с верховным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития казахско-иранских отношений, сообщили в пресс-службе казахстанского президента.

Напомним, в Тегеран Касым-Жомарт Токаев прилетел сегодня днем. Он провел переговоры с главой государства Ибрахимом Раиси, после чего президенты провели совместный брифинг для представителей СМИ.

Отметим, Токаев пригласил иранского коллегу посетить Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974751-tokaev-vstretilsya-s-verhovnym-liderom-irana/