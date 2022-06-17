Токаев и Путин рассказали, как главы государств спорят на закрытых заседаниях ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Главы Казахстана и России на встрече в рамках ПМЭФ-22 в Санкт-Петербурге рассказали, как в нынешних реалиях проходят закрытые заседания ЕАЭС – президенты сообщили, что на их встречах бывают споры, где находятся выгодные для всех решения, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о сложностях сотрудничества в рамках ЕАЭС из-за существующих санкций, рассказал, что страны ищут взаимоприемлемые решения.

"Именно в процессе переговоров и нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей работы. Это очень сложная работа - находить именно взаимоприемлемые решения, учитывать интересы друг друга.

Да, в рамках ЕАЭС у нас бывают споры, поскольку мы встречаемся не только в открытом формате – бывает и закрытая часть. Но, как правило, мы находим решения, это радует", - рассказал Токаев.

Владимир Путин добавил, что спорят президенты всегда.

"Мой коллега сказал по поводу того, что бывают споры – они всегда. В закрытой части мы всегда спорим, но всегда мы относится друг к другу с уважением, ищем и находим компромиссы", - добавил глава России.

Напомним, в рамках ПМЭФ-22 Токаева спросили, испытывает ли Казахстан давление из-за укрепления сотрудничества среди стран ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974642-tokaev-i-putin-rasskazali-kak-glavy-gosudarstv-sporyat-na-zakrytyh-zasedaniyah-eaes/