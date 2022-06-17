Токаев прибыл на место проведения экономического форума в Санкт-Петербурге

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава гсударства прибыл в выставочный центр, где проводится Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Телерадиокомплекса президента РК.

"Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр "Экспофорум" для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в официальном сообщении.

Президент Казахстана выступит на пленарном заседании, в котором также примут участие главы России, Китая и Египта.

Напомним, что вчера вечером Токаев прилетел в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.

В первой половине дня президент Казахстана встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а затем провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974626-tokaev-pribyl-na-mesto-provedeniya-ekonomicheskogo-foruma-v-sankt-peterburge/