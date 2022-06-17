Токаев пригласил руководителей башкирских компаний в Казахстан

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. Главы государств обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана с Российской Федерацией. Глава государства отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений Казахстана и Башкортостана.

"Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Поэтому приглашаю Ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с Вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю хорошо поработаем", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев и Радий Хабиров. Фото: akorda.kz

По словам главы государства, Башкортостан традиционно вносит большой вклад в укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он полагает, что имеется большой потенциал расширения взаимодействия по различным направлениям и Казахстан нацелен на полноценную его реализацию.

В свою очередь Радий Хабиров выразил главе нашего государства признательность за встречу и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.

"Башкортостан выражает сильное намерение продолжать работать с бизнесом Казахстана. Для нас это очень важно. Мы все это время не сидели сложа руки. Во время моего визита в Казахстан заключен ряд соглашений и договоренностей, которые были реализованы. Прежде всего мы создавали инфраструктуру взаимоотношений", – отметил Радий Хабиров.

Напомним, сейчас президент Казахстана находится в Санкт-Петербурге, куда он прилетел для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Программа визита Токаева началась со встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974580-tokaev-priglasil-rukovoditeley-bashkirskih-kompaniy-v-kazahstan/