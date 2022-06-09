Токаев встретился с главами международных компаний

Касым-Жомарт Токаев встретился с Эндрю Форрестом. Фото: Акорда

В преддверии 34-го заседания Совета иностранных инвесторов президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя и председателя совета директоров "Fortescue Future Industries" Эндрю Форреста, а также президента АО "Полиметалл УК" Игоря Финогенова, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи главы государства с Эндрю Форрестом были обсуждены вопросы низкоуглеродного развития, переход к которому является одной из стратегических целей Казахстана.

Председатель совета директоров "Fortescue Future Industries" рассказал президенту о планах компании по инвестированию в проекты по ветроэнергетике и производству зеленого водорода в нашей стране.

Касым-Жомарт Токаев принял Игоря Финогенова. Фото: Акорда

Игорь Финогенов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности АО "Полиметалл УК", входящего в число крупнейших горнорудных и золотодобывающих компаний мира.

Бизнесмен поделился с главой государства планами по проведению геологоразведочных работ и строительству солнечных электростанций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973346-tokaev-vstretilsya-s-rukovoditelyami-mezhdunarodnyh-kompaniy/