Токаев провел ряд встреч с главами транснациональных компаний

Встреча Касым-Жомарта Токаева с главами ТНК. Фото: Акорда

Сегодня, 8 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями транснациональных компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Накануне XXXIV заседания Совета иностранных инвесторов при президенте состоялись отдельные встречи главы государства с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron Джеймсом Джонсоном, старшим вице-президентом корпорации Exxon Mobil Нилом Чапманом, а также с почетными консулами Казахстана в Канаде – президентом канадской урановой компании Cameco Тимоти Гитцелем и президентом Condor Petroleum Доном Стрю.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с главами ТНК. Фото: Акорда

В ходе беседы с Джеймсом Джонсоном Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах работы корпорации в нашей стране и планах на предстоящий период. В частности, были затронуты вопросы скорого завершения строительно-монтажных работ на проекте будущего расширения на месторождении Тенгиз.

Наряду с этим были обсуждены перспективы расширения производственной мощности месторождения Карачаганак, а также деятельности фонда прямых инвестиций Chevron, направленной на поддержку местного содержания и охрану окружающей среды в Казахстане.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с главами ТНК. Фото: Акорда

Нил Чапман рассказал главе государства о ходе строительства газоперерабатывающего завода на этом месторождении, возможностях перенаправления экспортных объемов газа с месторождения Тенгиз на внутренний рынок и транспортировки казахстанской нефти через альтернативные маршруты.

В беседе с Тимоти Гитцелем и Доном Стрю речь шла о реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане. В частности, президент Cameco рассказал Касым-Жомарту Токаеву о деятельности и планах урановой компании в нашей стране.

Встреча Касым-Жомарта Токаева с главами ТНК. Фото: Акорда

Президент Condor Petroleum сообщил о намеченном строительстве модульных заводов по производству сжиженного природного газа. Также были затронуты перспективы развития казахско-канадского сотрудничества в рамках деятельности Делового совета "Казахстан – Канада".

Встреча Касым-Жомарта Токаева с главами ТНК. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1973212-tokaev-provel-ryad-vstrech-s-rukovoditelyami-transnatsionalnyh-kompaniy/