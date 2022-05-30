Мишустин: Мы искренне дорожим нашей дружбой с Казахстаном

Алихан Смаилов и Михаил Мишустин. Фото: primeminister.kz

В ходе рабочего визита в Москву глава правительства Казахстан Алихан Смаилов провел переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

В ходе встречи в расширенном составе Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей.

В текущем году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 30-летний юбилей заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

"За этот период налажен доверительный и конструктивный диалог. Достигнут высокий уровень партнерства по многим взаимовыгодным направлениям", — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава правительства РК добавил, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двусторонних отношений были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России в рамках юбилейного заседания глав государств-участников ОДКБ.

Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года был отмечен рост взаимного товарооборота на треть и достигнут рекордный показатель в $24,2 млрд.

В этой связи, подчеркнул Алихан Смаилов, перед правительствами наших страны стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

"Между нашими странами ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей. В этом направлении видится важной своевременная реализация Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", — сказал премьер-министр РК.

Алихан Смаилов также отметил, что еще одним важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация.

Алихан Смаилов и Михаил Мишустин на переговорах. Фото: primeminister.kz

В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов. Реализуются или находятся в проработке еще 22 крупных проекта почти на 4 млрд долл. в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

"В этом направлении у нас имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку", — подчеркнул глава правительства РК.

Алихан Смаилов добавил, что Казахстан и Россия успешно взаимодействуют и в рамках таких региональных организаций, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС и СВМДА.

"Уверен, что высокая динамика казахстанско-российского стратегического партнерства будет и в дальнейшем развиваться по всем направлениям", — заключил премьер-министр РК.

В свою очередь, Михаил Мишустин подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в развитие договоренностей президентов наших стран, которые были достигнуты 16 мая в Москве.

"Мы искренне дорожим нашей дружбой, добрососедскими отношениями, союзничеством с Казахстаном. В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем, в том числе расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном", — сказал Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин. Фото.: primeminister.kz

Председатель правительства РФ отметил перспективы для реализации программ импортозамещения.

"Есть условия для запуска и новых стратегических совместных проектов в промышленности, в машиностроении, в транспортной отрасли, в энергетике, в цифровой экономике. Эти темы находятся на постоянном контроле нашей Межправительственной комиссии", — добавил Мишустин.

По итогам переговоров стороны договорились о дальнейшем укреплении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971701-smailov-provel-peregovory-s-mishustinym-v-moskve/